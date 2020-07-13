Регоператор ГК «Чистый город» обновил контейнеры на ул. Панова в Ростове-на-Дону

13 Июль 2020 2020-07-13T12:00:07+03:00

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Жители улицы Панова в донской столице обратились через соцсети к ГК «Чистый город» с просьбой обновить контейнеры ТКО. К сожалению, баки, размещенные возле дома №32/1, были испорчены.

Со слов пользователей соцсетей, из-за неправильной эксплуатации три контейнера из пяти пришли в негодность. Один сгорел, другой повредили, третий и вовсе украли. Обеспокоенные будущим контейнерной площадки, жильцы близлежащих домов передали видео-, фотоматериалы регоператору для принятия дальнейших мер.

- От нагрева солнца скорее всего «рванул» дезодорант старый или что-то подобное, был слышен странный хлопок, после которого контейнер моментально загорелся, - говорится в сообщении ростовчанки, написавшей регоператору.

Служба эксплуатации компании ГК «Чистый город» оперативно отреагировала на обращение, заменив вышедшую из строя тару.

Напомним, с начала года в донской столице повреждено 650 мусорных контейнеров. Согласно статистике регоператора, чаще всего контейнеры приходили в негодность из-за актов вандализма и неправильного обращения с ТКО.