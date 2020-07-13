Слесарь Ростовской АЭС Станислав Олешкевич признан лучшим по профессии

13 Июль 2020 2020-07-13T14:18:33+03:00

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В цехе централизованного ремонта Ростовской АЭС провели конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту электрического оборудования участка распределительных устройств собственных нужд электростанции. Конкурсы профмастерства проходят на атомной станции с 2006 года.

- Этот конкурс очень важен, ведь от квалификации рабочих профессий зависят безопасность и эффективность производства, производственные показатели атомной станции. Характерно, что наряду с глобальными переменами, происходящими в атомной отрасли, высокотехнологичными инновациями, цифровизацией, трансформацией бизнес-процессов конкурсы профессионального мастерства не прекратились, а стали неотъемлемой частью производственной деятельности. Конкурс - сложное испытание, но высокий профессионализм, ответственность за результат, преданность своей профессии и командный дух выступают для его участников залогом успеха, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В этом году в цехе централизованного ремонта уже прошли 2 традиционных конкурса среди слесарей по разной специализации, конкурс среди слесарей по ремонту электрооборудования участка распределительных устройств собственных нужд прошёл впервые. В результате сильнейшим из участников признан электрослесарь по ремонту распределительных устройств собственных нужд Станислав Олешкевич, его коллеги электрослесари Алексей Данилейко и Юрий Паклин заняли соответственно второе и третье места.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- На мою победу повлияло множество факторов, но основной из них – это сплоченность и профессионализм коллектива участка. Я работаю на атомной станции третий год, и благодаря тому, что на Ростовской АЭС грамотные и опытные руководители, доброжелательные и отзывчивые сотрудники, я получил большой практический опыт по специальности, - прокомментировал свою победу в конкурсе Станислав Олешкевич.