2020-07-13T14:27:34+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
Поделиться:
Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой (программа "Ипотека 6,5%").

Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 12 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах - 6 млн рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболист «Ростова» Роман Еременко пропустил матчи из-за последствий коронавируса
В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле
В Ростовской области алабай оторвал глаз трехлетнему малышу
На готовивших теракты боевиков в Ростове-на-Дону завели уголовное дело
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Слесарь Ростовской АЭС Станислав Олешкевич признан лучшим по профессии
Регоператор ГК «Чистый город» обновил контейнеры на ул. Панова в Ростове-на-Дону
ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола
У игроков «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»
Хранение наркотиков в крупном размере грозит ростовчанину лишением свободы на три года
Ростовчане в черте города смогут освежиться только на четырех пляжах
«Ростов» не сумел сломить сопротивление «Оренбурга»
Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною
Василий Голубев не разрешил пенсионерам выходить на работу
Холодный воздух из Арктики прогонит прочь ростовскую жару
Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара
«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной
Художник нарисовал на грязной машине портреты футболистов «Ростова»
Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области
Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы
Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»
У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова
Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова
Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»