В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле
В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле. Трагедия произошла в Дубовском районе 11 июля, сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.
По предварительным данным, загорелась машина, припаркованная возле одного из домовладений. Когда огонь потушили, в салоне авто обнаружили ребенка. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в МБУЗ ЦРБ Дубовского района.
— Мальчик получил термические ожоги четвертой степени лица, туловища и конечностей. Не смотря на оказанную медпомощь, он скончался, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Следователи осмотрели место происшествия и нашли в салоне машины спички. По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Будут рассмотрены и другие версии произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU