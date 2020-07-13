13 Июль 2020 2020-07-13T16:21:10+03:00

Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Фото: Мария ЛЕНЦ

По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем

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В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле. Трагедия произошла в Дубовском районе 11 июля, сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, загорелась машина, припаркованная возле одного из домовладений. Когда огонь потушили, в салоне авто обнаружили ребенка. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в МБУЗ ЦРБ Дубовского района.

— Мальчик получил термические ожоги четвертой степени лица, туловища и конечностей. Не смотря на оказанную медпомощь, он скончался, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Следователи осмотрели место происшествия и нашли в салоне машины спички. По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Будут рассмотрены и другие версии произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU