ПСБ увеличил размер кредита по программе «Военная ипотека 2020»

14 Июль 2020 2020-07-14T09:41:25+03:00

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ПСБ увеличил максимальный размер кредита в рамках госпрограммы «Военная ипотека 2020» до 3,79 млн рублей для всех регионов приобретения недвижимости.

В рамках программы военнослужащие могут приобрести жилье в новостройках по ставке 5,85% годовых и минимальном первоначальном взносе 15%. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

- Только за первый месяц действия программы в банке объем поступивших заявок превысил 500 млн рублей. Благодаря привлекательным условиям и рекордно низкой ставке эта программа вызвала большой интерес у заемщиков. Увеличение максимальной суммы кредита для регионов позволит еще большему количеству клиентов приобрести жилье большей площади или более высокого класса, - говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

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