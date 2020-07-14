Банк «Центр-инвест» снизил ставки по ипотеке

14 Июль 2020 2020-07-14T11:58:31+03:00

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Банк «Центр-инвест» снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования на 0,25%. Теперь минимальная ставка по ипотеке на 20 лет составляет 7,5% годовых.

Обновленные условия по ипотеке 7,5% годовых действуют на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, в том числе на покупку машино-места и рефинансирование ипотеки стороннего банка на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 50% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Для покупки недвижимости с минимальным первоначальном взносом от 10% действует ставка от 8,75% годовых. В рамках этой программы можно приобрести жилье на первичном или вторичном рынках.

Кредит на строительство дома также стал доступнее — 9,75% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

По всем программам кредитования в банке «Центр-инвест» отсутствует обязательное страхование. Подробная информация об ипотеке и онлайн-заявка доступны на сайте www.centrinvest.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2225 от 26 августа 2016 года. На правах рекламы