Радио-квест «Утоли жажду» от «Комсомольской правды»
Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы
Радио-квест «Утоли жажду»
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В эфире радио «Комсомольской правды» 89,8 Fm 17 июля, в пятницу, в 13:00 пройдет радио-квест «Утоли жажду». Примите участие в увлекательной викторине и выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.
Для того, чтобы получить приз, нужно будет ответить на максимальное количество простых вопросов и заработать как можно больше баллов.
Партнер радио-квеста - ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родинки Лаго-Наки.
Включайте 17 июля радио «Комсомольская правда» и звоните по телефону 333-25-22.
Всем удачи!