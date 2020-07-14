2020-07-14T13:53:32+03:00
Общество

Радио-квест «Утоли жажду» от «Комсомольской правды»

Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы
Наталья ВЕСНИНА
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Радио-квест «Утоли жажду»Радио-квест «Утоли жажду»
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В эфире радио «Комсомольской правды» 89,8 Fm 17 июля, в пятницу, в 13:00 пройдет радио-квест «Утоли жажду». Примите участие в увлекательной викторине и выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.

Для того, чтобы получить приз, нужно будет ответить на максимальное количество простых вопросов и заработать как можно больше баллов.

Партнер радио-квеста - ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родинки Лаго-Наки.

Включайте 17 июля радио «Комсомольская правда» и звоните по телефону 333-25-22.

Всем удачи!

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