Крытый футбольный манеж возведут в центре Ростова

Пользоваться манежем смогут воспитанники школы олимпийского резерва и других спортшкол Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице начнется строительство крытого футбольного манежа. Новый спортивный объект появится по адресу пр. Буденновский, 101. Соответствующее разрешение было выдано Ростовскому училищу олимпийского резерва. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте администрации города.

Высотность будущего спорткомплекса, площадью 5 тыс. кв. метров, составит три этажа. Завершить все строительные работы планируется до конца мая 2022 года.

В соответствии с конкурсной документацией, будущий комплекс должен включать в себя не только футбольное поле с искусственным покрытием, но и универсальный спортзал для занятий баскетболом, гандболом, волейболом и большим теннисом.

Кроме того, в здании обязательно предусмотрены раздевалки, административно-бытовые помещения, а также трибуны для зрителей, рассчитанные на 1000 человек.

Стоимость строительства объекта составит 393 млн руб.

Пользоваться удобным манежем смогут не только воспитанники школы олимпийского резерва, но и других спортшкол Ростова.