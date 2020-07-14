Стройотходы после капремонта лицея вывозились в поля близ Ростова

14 Июль 2020 2020-07-14T13:50:19+03:00

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Стройотходы, образовавшиеся после сноса старых зданий лицея №20 им. В.П. Поляничко в Ростове-на-Дону, вывозились за город в поля. Нарушителей выявило управление экоконтроля ГК «Чистый город».

Сотрудники компании проследили все маршруты нарушителей. Целые «караваны» большегрузных автомобилей сбрасывали строительный мусор на поля в непосредственной близости от посёлка Рассвет Аксайского района, а также на левом берегу реки Дон в этом же районе. В результате такой незаконной деятельности образовались огромные несанкционированные свалки: шифер, доски, кирпичи, арматура и прочий бой.

- Нанесён непоправимый вред окружающей среде. Мы передали все материалы в прокуратуру Ростова и в комитет по охране окружающей среды города для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к административной ответственности, - прокомментировали в управлении экоконтроля ГК «Чистый город». - В соответствии с конкурсной документацией на выполнение работ по ремонту лицея все образовавшиеся на объекте стройотходы должны транспортироваться спецорганизациями, имеющими на это лицензию, на законные полигоны, предназначенные для размещения таких отходов.