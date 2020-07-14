2020-07-14T13:50:19+03:00
Общество

Стройотходы после капремонта лицея вывозились в поля близ Ростова

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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Стройотходы, образовавшиеся после сноса старых зданий лицея №20 им. В.П. Поляничко в Ростове-на-Дону, вывозились за город в поля. Нарушителей выявило управление экоконтроля ГК «Чистый город».

Сотрудники компании проследили все маршруты нарушителей. Целые «караваны» большегрузных автомобилей сбрасывали строительный мусор на поля в непосредственной близости от посёлка Рассвет Аксайского района, а также на левом берегу реки Дон в этом же районе. В результате такой незаконной деятельности образовались огромные несанкционированные свалки: шифер, доски, кирпичи, арматура и прочий бой.

- Нанесён непоправимый вред окружающей среде. Мы передали все материалы в прокуратуру Ростова и в комитет по охране окружающей среды города для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к административной ответственности, - прокомментировали в управлении экоконтроля ГК «Чистый город». - В соответствии с конкурсной документацией на выполнение работ по ремонту лицея все образовавшиеся на объекте стройотходы должны транспортироваться спецорганизациями, имеющими на это лицензию, на законные полигоны, предназначенные для размещения таких отходов.

Стройотходы, образовавшиеся после сноса старых зданий, вывозились за город в поля..Видео: ГК «Чистый город»

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