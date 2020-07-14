В Ростове-на-Дону стартовал уникальный образовательный курс о поэзии

14 Июль 2020 2020-07-14T15:25:34+03:00

Занятия будут посвящены современной литературе, ее пониманию и основам критики

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Уникальный образовательный курс о поэзии стартовал в Ростове-на-Дону. Речь идет об образовательной программе «Поэтическая критика в медиа».

Известно, что программой предусмотрены девять занятий, которые посвящены современной литературе, пониманию поэзии и основам критики. И к ней уже присоединились слушатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Ярославля, Ижевска, Уфы, Иваново, Воронежа, а также Белоруссии и Дании.

Проект, который поддержан Фондом президентских грантов, реализует журнал о поэзии для широкой аудитории «Pros dia». С лекциями перед слушателями выступят главный редактор журнала и поэт Владимир Козлов, литературовед и доцент ЮФУ Оксана Мирошниченко, журналист и редактор Виталий Лейбин, драматург и редактор Сергей Медведев, а также доцент ЮФУ Андрей Рослый.

Сообщается, что авторы уникального курса – команда федерального медиа: журналисты, литературоведы и преподаватели. Их цель – развитие первого в России ежедневного сайта о поэзии prosodia.ru. И сейчас идёт работа над дизайном и наполнением ресурса, который заработает уже этой осенью.