2020-07-14T18:06:44+03:00
Общество

Помощь сотрудникам - дело компании: сотни молодых специалистов «Россети Юг» получили компенсации по ипотекам

Только в этом году корпоративная поддержка помогла 213 специалистам сэкономить значительную часть средств
Себастьян Лукьянов
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Всего в 2020 году субсидию получат около 260 работников компании.Всего в 2020 году субсидию получат около 260 работников компании.Фото: Светлана Макеева
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Помощь сотрудникам проходит в рамках долгосрочной программы корпоративной поддержки работников «Россети Юг». Она призвана значительно улучшить жилищные условия молодых специалистов, которые не достигли 35-летнего возраста.

Главные цели такой поддержки - это привлечение на предприятие сотрудников рабочих специальностей и мотивация уже работающих специалистов - электромонтеров, электрослесарей, мастеров, диспетчеров.

Финансирование программы осуществляется из нетарифных источников. Всего в 2020 году субсидию получат около 260 работников компании.

Напомним, что программа поддержки персонала компании по улучшению жилищных условий создана по инициативе генерального директора компании Бориса Эбзеева и ее реализация началась в 2017 году. Только за прошлый год компания оказала поддержку в виде компенсации процентов по ипотечным договорам 198 сотрудникам.

- Эта программа – один из ключевых элементов в комплексе мер социальной поддержки персонала. Мы ежегодно стараемся увеличить запланированные на компенсацию ипотечных процентов суммы, расширяем список профессий, подлежащих субсидированию. Все это позволяет нам привлечь на предприятие нужных нам специалистов, предоставить им условия для эффективного труда, помогая решить жилищные проблемы, - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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