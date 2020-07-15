В Ростове движение по мосту на Малиновского будут запрещать по ночам

15 Июль 2020 2020-07-15T11:05:31+03:00

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В Ростове-на-Дону временно закроют мост на улице Малиновского. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Движение будут запрещать по ночам - с 00:00 до 5:00. Причина - реконструкция путепровода. Ограничения будут действовать с 16 июля по 26 июля.

Ранее движение ограничивали на участке моста от улицы Факельной до улицы Типографской. Запрет действовал с 15 до 18 июня. В это время здесь проходил монтаж пролетного строения через железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU