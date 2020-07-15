2020-07-15T11:05:31+03:00
Общество

В Ростове движение по мосту на Малиновского будут запрещать по ночам

Ограничения будут действовать в период реконструкции путепровода
Михаил Стрижев
Поделиться:
Ограничения связаны с реконструкцией путепровода. Фото: Яндекс.Карты.Ограничения связаны с реконструкцией путепровода. Фото: Яндекс.Карты.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону временно закроют мост на улице Малиновского. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Движение будут запрещать по ночам - с 00:00 до 5:00. Причина - реконструкция путепровода. Ограничения будут действовать с 16 июля по 26 июля.

Ранее движение ограничивали на участке моста от улицы Факельной до улицы Типографской. Запрет действовал с 15 до 18 июня. В это время здесь проходил монтаж пролетного строения через железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Месть отвергнутого ловеласа: ростовчанин пережил отказ любимой, но «наказал» ее за бессердечие на 40 тысяч рублей
Международные полеты в аэропорту "Платов" возобновят с 15 июля
Власти планируют к 2028 году определить маршруты легкого метро в Ростове
Главу Азова выпустили из- под домашнего ареста
Ростовская звезда Playboy попрощалась с подписчиками из-за проблем с фигурой
Донская прокуратура проверит законность платного входа на Соленом озере
На Дону объявили экстренное предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность
В Ростове движение по мосту на Малиновского будут запрещать по ночам
В центре донской столицы таксист протаранил патрульный автомобиль ДПС
В донской столице увеличат количество площадок под ярмарки
Пять новых светофоров появятся на улицах донской столицы
Полыхающую среди ночи иномарку тушили четверо пожарных и две машины
В Ростовской области кассир и бухгалтер школы оказались на скамье подсудимых за мошенничество
"Типичное пьяное быдло": четверо ростовчан под шафе едва не утонули после резкого поворота катера
В донской столице неутерпевший мужчина справил нужду с моста прямо на прохожих
Вывозной борт из США привез в донскую столицу 90 россиян