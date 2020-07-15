На Дону объявили экстренное предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность
Ситуация сохранится в с 16 по 18 июля
Ситуация сохранится в нескольких районах области. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности. Экстренное предупреждение объявили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожароопасность пятого класса ожидается в северо-восточных и юго-восточных районах области. Ситуация сохранится с 16 по 18 июля.
В связи с обстановкой жителей просят воздержаться от разведения костров на природе и выжигания сухой травы. Необходимо быть предельно острожными в обращении с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU