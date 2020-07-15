Ростовская звезда Playboy попрощалась с подписчиками из-за проблем с фигурой
Донская красавица и звезда Playboy Мария Лиман попрощалась с подписчиками в «Инстаграме». Девушка пожаловалась, что сейчас ее внешность оставляет желать лучшего.
Ростовчанка написала, что виной всем ее бедам стала пандемия. За четыре месяца без тренажерного зала фигура модели сильно изменилась.
Я пострадала потерей ягодиц, над которыми я работала годами. Меня жутко бесит, что я уже 4 месяца не видела тренажерного зала, а дома у меня лично не получается работать так как в зале. Я — жертва несправедливости и безобразия! - написала Лиман.
Она также добавила, что долгое время не ходила к косметологу. Кроме того, она страдает без маникюра. Привести свои руки в порядок самостоятельно у девушки не получается.
ИСТОЧНИК KP.RU