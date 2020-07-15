Ростовская звезда Playboy попрощалась с подписчиками из-за проблем с фигурой

15 Июль 2020 2020-07-15T11:21:48+03:00

Мария Лиман пожаловалась, что долго не ходила в тренажерный зал. Фото: instagram.com/liman_maria/

Мария Лиман пожаловалась, что ее внешность изменилась не в лучшую сторону

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Донская красавица и звезда Playboy Мария Лиман попрощалась с подписчиками в «Инстаграме». Девушка пожаловалась, что сейчас ее внешность оставляет желать лучшего.

Ростовчанка написала, что виной всем ее бедам стала пандемия. За четыре месяца без тренажерного зала фигура модели сильно изменилась.

Я пострадала потерей ягодиц, над которыми я работала годами. Меня жутко бесит, что я уже 4 месяца не видела тренажерного зала, а дома у меня лично не получается работать так как в зале. Я — жертва несправедливости и безобразия! - написала Лиман.

Она также добавила, что долгое время не ходила к косметологу. Кроме того, она страдает без маникюра. Привести свои руки в порядок самостоятельно у девушки не получается.

ИСТОЧНИК KP.RU