Власти планируют к 2028 году определить маршруты легкого метро в Ростове

15 Июль 2020 2020-07-15T12:06:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти планируют к 2028 году определить направления веток легкого метро в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Легкое метро — это скоростной низкопольный трамвай. Скорость транспорта может превышать 21 километра в час. В настоящее время специалисты продолжают работать над схемой движения трамвая.

Сейчас рассматриваются типичные схемы. Первое направление - связь между западом и востоком. Например, маршрут может пройти через Кизитериновскую балку, затем через Вересаево, Александровку и Аксай. Второе — север — юг. Третий вариант — Суворовский -Батайск, - прокомментировал Ермашов.

Директор департамента пояснил, что пока это всего лишь планы. С направлениями собираются определиться к 2028 году. По словам Ермашова, в 2023 году планируется создать единого оператора с едиными требованиями, брендированием и службой сбора доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU