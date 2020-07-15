2020-07-15T12:06:41+03:00
Общество

Власти планируют к 2028 году определить маршруты легкого метро в Ростове

Для обслуживания скоростного трамвая собираются выбрать единого оператора
Михаил Стрижев
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Скорость низкопольного трамвая может превышать 21 километра в час.Скорость низкопольного трамвая может превышать 21 километра в час.Фото: Юрий ПОЗДНЯК
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Власти планируют к 2028 году определить направления веток легкого метро в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Легкое метро — это скоростной низкопольный трамвай. Скорость транспорта может превышать 21 километра в час. В настоящее время специалисты продолжают работать над схемой движения трамвая.

Сейчас рассматриваются типичные схемы. Первое направление - связь между западом и востоком. Например, маршрут может пройти через Кизитериновскую балку, затем через Вересаево, Александровку и Аксай. Второе — север — юг. Третий вариант — Суворовский -Батайск, - прокомментировал Ермашов.

Директор департамента пояснил, что пока это всего лишь планы. С направлениями собираются определиться к 2028 году. По словам Ермашова, в 2023 году планируется создать единого оператора с едиными требованиями, брендированием и службой сбора доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти планируют к 2028 году определить маршруты легкого метро в Ростове
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