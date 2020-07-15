2020-07-15T13:50:34+03:00
Происшествия

Месть отвергнутого ловеласа: ростовчанин пережил отказ любимой, но «наказал» ее за бессердечие на 40 тысяч рублей

Оскорбленный в своих чувствах мужчина попросил у девушки телефон
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Мужчина пытался вернуть свою любимую женщину обратно с помощью уговоров, но в итоге решил просто ограбить.Мужчина пытался вернуть свою любимую женщину обратно с помощью уговоров, но в итоге решил просто ограбить.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В донской столице романтическая история переросла в криминальную драму. Пытавшийся добиться взаимности мужчина не смог смириться с отказом любимой девушки и поэтому пошел на крайние меры, противоречащие уголовному кодексу.

Для начала отвергнутый ухажер напросился в гости к своей пассии, чтобы переговорить с ней в спокойной обстановке с глазу на глаз. Ростовчанка не поддалась на уговоры возобновить отношения и указала бывшему партнеру на дверь.

Он согласился... Но попросил напоследок дать ему мобильник, чтобы совершить звонок. Как только телефон оказался у мужчины в руках, подозреваемый зашел в приложение и с помощью него перевел на свой счет крупную сумму денег.

После этого мужчина в расстроенных чувствах покинул квартиру, а его подруга вдруг обнаружила, что с ее банковского счета было списано 40 тысяч рублей.

Шокированная подлостью экс-кавалера дама кинулась в полицию. Неуловимым «мститель» оставался недолго. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро задержали 45-летнего горожанина.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Месть отвергнутого ловеласа: ростовчанин пережил отказ любимой, но «наказал» ее за бессердечие на 40 тысяч рублей
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