2020-07-15T15:33:03+03:00
Общество

Кредитными каникулами активнее всего пользовались жители Юга России

В ВТБ проанализировали общероссийскую статистику обращений клиентов
Ольга КУБЫШЕВА
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За три месяца кредитные каникулы получили почти 290 тысяч заемщиков. Фото: "ПАО ВТБ"За три месяца кредитные каникулы получили почти 290 тысяч заемщиков. Фото: "ПАО ВТБ"
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Общероссийскую статистику обращений физлиц за кредитными каникулами – как в рамках госпрограммы, так и собственных предложений банка - проанализировали специалисты ВТБ. Так, за апрель-июнь наибольшим спросом они пользовались у заемщиков южных регионов России – СКФО и ЮФО, а также центральной части нашей страны. Там доля проникновения программ поддержки в кредитный портфель ВТБ оказалась наиболее высокой.

- За три месяца мы поддержали почти 290 тысяч заемщиков, доля проникновения кредитных каникул в портфель ВТБ стабилизировалась на уровне 6-7%, - сообщил руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

- Интересно, что спрос на каникулы распределился в регионах нашей страны неравномерно: от 3% на Сахалине или в Северной Осетии до почти 10% в Костроме и Владимире. При этом с каждым месяцем динамика обращений клиентов за программами поддержки снижается. В мае этот показатель сократился на 40% по сравнению с апрелем, а в июне упал еще более чем в два раза. Мы видим, что сейчас ситуация стабилизировалась, и граждане возвращаются к обслуживанию своих кредитных обязательств в рамках стандартных графиков платежей.

По данным аналитиков, спрос на кредитные каникулы в целом по России составил 6,5% от объема портфеля ВТБ. Если говорить в цифрах, то самая высокая доля их проникновения зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – 7,57%. Схожий показатель отмечен в Южном федеральном округе – 7,51%. На третьем месте оказалась центральная часть России – доля жителей Московского региона, обратившихся за поддержкой, достигла 7,43%.

Также высокий показатель был зафиксирован в Центральном федеральном округе – 6,46%. А вот меньше всего за поддержкой обращались клиенты банка на Дальнем Востоке и в Сибири. В Сибирском федеральном округе доля проникновения каникул была примерно на одном уровне с Дальним Востоком – 5,33%. В Уральском и Приволжском федеральных округах этот показатель оказался выше, чем на востоке страны – 5,62% и 6,26% соответственно.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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