В Ростове могут отменить несколько автобусных маршрутов

15 Июль 2020 2020-07-15T16:32:06+03:00

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В Ростове-на-Дону рассматривается возможность отмены нескольких автобусных маршрутов. Об этом рассказал директор городского департамента транспорта Христфор Ермашов.

В городе планируют отменить маршруты, связывающие Суворовский и Военвед с другими частями города. Например, может прекратить работу маршрут 49-МТ «Стройгородок — ТРК «Мегамаг». Связано это с тем, что он повторяет маршрут №49.

Кроме того, поднят вопрос об отмене автобуса № 99-МТ «Главный ЖДВ — Стройгородок». Он следует то тому же маршруту, что и транспорт №99. Также есть вероятность, что перестанет выходить на линию автобус № 43-МТ из Суворовского до Центрального рынка. В качестве компенсации по маршрутам № 1 и 27 пустят автобусы большой вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU