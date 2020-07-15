2020-07-15T16:32:06+03:00
Общество

В Ростове могут отменить несколько автобусных маршрутов

В качестве компенсации планируется запустить дополнительный транспорт по двум направлениям
Михаил Стрижев
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По маршрутам № 1 и 27 планируют пустить автобусы большой вместимости. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.По маршрутам № 1 и 27 планируют пустить автобусы большой вместимости. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону рассматривается возможность отмены нескольких автобусных маршрутов. Об этом рассказал директор городского департамента транспорта Христфор Ермашов.

В городе планируют отменить маршруты, связывающие Суворовский и Военвед с другими частями города. Например, может прекратить работу маршрут 49-МТ «Стройгородок — ТРК «Мегамаг». Связано это с тем, что он повторяет маршрут №49.

Кроме того, поднят вопрос об отмене автобуса № 99-МТ «Главный ЖДВ — Стройгородок». Он следует то тому же маршруту, что и транспорт №99. Также есть вероятность, что перестанет выходить на линию автобус № 43-МТ из Суворовского до Центрального рынка. В качестве компенсации по маршрутам № 1 и 27 пустят автобусы большой вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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