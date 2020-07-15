В Ростовской области предприниматели пытаются уйти «в тень»
В Ростовской области часть бизнеса пытается уйти в «тень». Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.
Теларова пояснила, что этот процесс стал особенно заметен в сфере бытовых услуг. Речь идет, например, о парикмахерских. Она предостерегла, в таких салонах могут не соблюдать правила гигиены. По ее словам, посещать такие салоны просто небезопасно.
— Хотелось бы предупредить граждан, что пользоваться услугами бытового обслуживания, в салонах красоты или и парикмахерских в теневом секторе — угроза жизни и здоровью, - прокомментировала Теларова.
Интересно, что тенденция появилась, несмотря на смягчение ограничений. Предприятиям разрешили работать при условии выполнения санитарных требований. Власти планируют предпринять ряд нестандартных мер по борьбе с «теневым» сектором. Речь идет, например, о смягчении нормативно-правового регулирования на региональном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU