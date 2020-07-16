Упаковали в пакет и выбросили в мусорку: в Новочеркасске волонтер спас бездомных котят
В Новочеркасске неизвестные запаковали котят в целлофановый пакет и выбросили. Местная жительница нашла животных на улице Народной 11 июля.
Женщина рассказала, что заметила странный сверток в мусорном баке. Выяснилось, что в завязанном пакете находились три котенка. Видно было, что малыши недавно родились и еще не открыли глаза. Кто так поступил, с несчастными животными, неизвестно.
Сейчас кормим котят с помощью шприца молочной смесью. Но скоро я выхожу на работу, поэтому оставить котят у себя не могу, - написала волонтер.
Сейчас женщина ищет новый дом для котят. Она надеется найти неравнодушных людей, которые смогут принять участие в судьбе малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU