Ректор ЮФУ расскажет об особенностях Приемной кампании 2020 года

16 Июль 2020 2020-07-16T14:28:59+03:00

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20 июля в 15.00 в пресс-центре «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону» состоится пресс-конференция в онлайн-формате Zoomректора Южного федерального университета Инны Шевченко.

Тема обсуждения - Приемная кампания 2020 года: новые подходы и возможности.

В ходе пресс-конференции представители СМИ смогут задать вопросы об особенностях подачи документов в Южный федеральный университет в 2020 году

Посмотреть пресс-конференцию можно на ютуб канале.