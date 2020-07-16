Ректор ЮФУ расскажет об особенностях Приемной кампании 2020 года
Фото: ЮФУ
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20 июля в 15.00 в пресс-центре «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону» состоится пресс-конференция в онлайн-формате Zoomректора Южного федерального университета Инны Шевченко.
Тема обсуждения - Приемная кампания 2020 года: новые подходы и возможности.
В ходе пресс-конференции представители СМИ смогут задать вопросы об особенностях подачи документов в Южный федеральный университет в 2020 году
Посмотреть пресс-конференцию можно на ютуб канале.