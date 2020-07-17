2020-07-17T07:57:15+03:00
Общество

В ЮФУ пройдет уникальный выпускной для магистров

Торжественная церемония вручения дипломов в необычном формате состоится 17 июля
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
Изменить размер текста:

В этом году церемония вручения дипломов для магистров Южного федерального университета пройдет онлайн. Она назначена на 17 июля.

Торжественная часть начнется в 17:00 с премьеры мультипликационных роликов с участием анимированных персонажей с фотографиями выпускников. Помимо этого онлайн-выпускной включит в себя презентацию подразделений, выпускающих студентов по магистерским программам.

Кроме того, поздравительные слова прозвучат от ректора ЮФУ Инны Шевченко и президента ЮФУ Марины Боровской, а также руководителей подразделений и их заместителей. Завершится же долгожданным вручением красных и синих дипломов. Сообщается, что длительность церемонии составит от 15 до 40 минут.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

- Считаю этот проект уникальным, не видел ничего подобного у других вузов России, - поделился руководитель Центра культуры и творчества ЮФУ Дмитрий Литвиненко. - Наш университет славится масштабными выпускными, и этот год не исключение. Так, около двух тысяч магистров увидят мультипликационные ролики, которые позволят им окунуться в атмосферу полноценной церемонии вручения дипломов в условиях текущей эпидемиологической ситуации. К реализации проекта были подключены не только студенты, но и выпускники вуза.

Так, участники уже получили поздравления с приглашениями на мероприятие от проректоров ЮФУ. А 15 июля все руководители структурных подразделений университета получили ссылку на YouTube, где запущен таймер до начала церемонии. Также ссылка размещена на официальном сайте вуза и в группах студенческих объединений в социальных сетях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове из-за ливня утонули машины
Принимайте участие в радио-квесте «Утоли жажду». Уже сегодня!
В ЮФУ пройдет уникальный выпускной для магистров
На левом берегу Дона открыли новый фонтан
Главный ветеринарный врач донской столицы предстанет перед судом за взяточничество
В Ростовской области построят транспортную развязку для выезда на Украину
Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом
Град и ураган: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Ростовский суд арестовал подозреваемых в подготовке взрывов в школах и больницах
В Ростове власти предложили продлить маршрут №17
Возгорание на мусорном полигоне тушат спасатели в Ростове
Ректор ЮФУ расскажет об особенностях Приемной кампании 2020 года
На Дону больше четырех тысяч парней отправились в армию