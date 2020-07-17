В ЮФУ пройдет уникальный выпускной для магистров

17 Июль 2020 2020-07-17T07:57:15+03:00

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В этом году церемония вручения дипломов для магистров Южного федерального университета пройдет онлайн. Она назначена на 17 июля.

Торжественная часть начнется в 17:00 с премьеры мультипликационных роликов с участием анимированных персонажей с фотографиями выпускников. Помимо этого онлайн-выпускной включит в себя презентацию подразделений, выпускающих студентов по магистерским программам.

Кроме того, поздравительные слова прозвучат от ректора ЮФУ Инны Шевченко и президента ЮФУ Марины Боровской, а также руководителей подразделений и их заместителей. Завершится же долгожданным вручением красных и синих дипломов. Сообщается, что длительность церемонии составит от 15 до 40 минут.

Фото: ЮФУ.

- Считаю этот проект уникальным, не видел ничего подобного у других вузов России, - поделился руководитель Центра культуры и творчества ЮФУ Дмитрий Литвиненко. - Наш университет славится масштабными выпускными, и этот год не исключение. Так, около двух тысяч магистров увидят мультипликационные ролики, которые позволят им окунуться в атмосферу полноценной церемонии вручения дипломов в условиях текущей эпидемиологической ситуации. К реализации проекта были подключены не только студенты, но и выпускники вуза.

Так, участники уже получили поздравления с приглашениями на мероприятие от проректоров ЮФУ. А 15 июля все руководители структурных подразделений университета получили ссылку на YouTube, где запущен таймер до начала церемонии. Также ссылка размещена на официальном сайте вуза и в группах студенческих объединений в социальных сетях.