2020-07-17T14:05:50+03:00
Происшествия

В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост

Асфальт начал разрушаться от мощного потока воды
Михаил Стрижев
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Асфальт не выдержал мощного потока воды. Фото: соцсетиАсфальт не выдержал мощного потока воды. Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону дождевой водой размыло Текучевский мост. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах с места происшествия видно, что местами мост не выдержал сильного ливня. На одной стороне конструкции асфальт начал разрушаться. Мощный поток осадков водопадом стекает моста.

– Мне кажется так осталось недолго и до середины дороги. Теперь мы не сможем развернуться на этой трассе, – сообщил автор видео.

Напомним, сильный ливень с раннего утра не прекращается в Ростове. Под водой оказались машины и городские конструкции. Пешеходы с трудом передвигаются по полузатопленным тротуарам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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