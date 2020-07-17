В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост

17 Июль 2020 2020-07-17T14:05:50+03:00

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В Ростове-на-Дону дождевой водой размыло Текучевский мост. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах с места происшествия видно, что местами мост не выдержал сильного ливня. На одной стороне конструкции асфальт начал разрушаться. Мощный поток осадков водопадом стекает моста.

– Мне кажется так осталось недолго и до середины дороги. Теперь мы не сможем развернуться на этой трассе, – сообщил автор видео.

Напомним, сильный ливень с раннего утра не прекращается в Ростове. Под водой оказались машины и городские конструкции. Пешеходы с трудом передвигаются по полузатопленным тротуарам.

ИСТОЧНИК KP.RU