В Ростове на вокзале затопило железнодорожные пути

17 Июль 2020 2020-07-17T15:26:38+03:00

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На вокзале «Ростов Главный» железнодорожные пути оказались под водой. Подтопление произошло 17 июля.

Затопило первый и третий железнодорожные пути. В пресс-службе СКЖД отметили, что на движение поездов ситуация не повлияла. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

– В настоящее время на станции работает спецтехника для откачивания воды. Железнодорожники принимают все меры для ликвидации последствий непогоды, – сообщили в ведомстве.

Напомним, на Ростов обрушился ливень в ночь на 17 июля. Сильные осадки продолжались несколько часов и затопили тротуары и дороги города.

ИСТОЧНИК KP.RU