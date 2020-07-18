2020-07-18T10:29:39+03:00
Общество

В Таганроге направили на принудительное лечение педофила, наругавшегося над девочкой в школьном туалете

Экспертиза показала, что 19-летний парень страдает хроническим психическим расстройством
Михаил Стрижев
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Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.Фото: Архив КП
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В Таганроге назначили наказание для педофила, который надругался над семилетней девочкой. Его обвиняли по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

19-летний парень совершил преступление в марте 2020 года в Таганроге. Суд установил, что он угнал автомобиль, припаркованный возле одного из домов. Позже он пришел в школу и зашел в женский туалет. Здесь он совершил сексуальные действия в отношении семилетней девочки.

Педофила направили на принудительное лечение.

– Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизой, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в лечении в условиях психиатрического стационара, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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