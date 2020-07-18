2020-07-18T16:28:51+03:00
Общество

В Ростове в нескольких районах и садовых товариществах отключат холодную воду

Жители трех улиц останутся без воды на сутки
Михаил Стрижев
Поделиться:
На трех улицах холодной воды не будет в течение суток.На трех улицах холодной воды не будет в течение суток.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону десятки домов останутся без воды в начале следующей недели. Об отключениях рассказали в АО «Ростовводоканал».

С 8:45 до 17:00 22 июля холодное водоснабжение приостановят в следующих границах:

ул. Королева – ул. Неклиновская – ул. Инженерная – ул. Тракторная – ул. Дачная – ул. 56 Армии – ул. Медицинская – ул. Таганрогская – ул. Оганова – ул. Ташкентская – пер. Авиамоторный – ул. Ландшафтная – ул. Вавилова – ул. Вавилова, 80 – пр. Королева.

Кроме того, коммунальная услуга будет временно недоступна в восьми садовых товариществах: «Авангард 3», «Железнодорожник», «Имени 9 Мая», «СКВО», «Мир», «Весна», «Ригель», «Полиграфист».

На трех улицах жители останутся без холодной воды ровно на сутки. С 9:00 21 июля до 9:00 22 июля водоснабжение будет прекращено в границах: ул. Ленина – ул. Врубовая – ул. Огарева.

Отключения связаны с переврезкой водопроводных вводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове после ливня к берегу Темерника прибило горы мусора
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении
В Ростове в нескольких районах и садовых товариществах отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону и Батайске освободили от воды подтопленные улицы и дома
Танцы на теплоходе и казачьи песни: Полина Диброва с размахом отпраздновала день рождения в Ростовской области
В Ростове машину смыло под мост потоком дождевой воды
Тренера «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
В Таганроге направили на принудительное лечение педофила, наругавшегося над девочкой в школьном туалете
В Ростове из-за ливня затопило 36 школ и детских садов
В Ростове уснувший за рулем таксист протаранил патрульные машины
В донской столице начальника судебных приставов признали виновным во взяточничестве
В донской столице ливень парализовал движение электротранспорта
Василий Голубев распорядился как можно быстрее устранить последствия стихии
Спасатели откачивают воду с ростовских улиц
Чтобы попасть с вокзала домой, люди в Ростове-на-Дону садились в надувную лодку
Ищите квартиру в новостройке Ростова? Тогда вам на тур с «Комсомольской правдой»
«Вот это жесть»: территорию около вокзала в Ростове-на-Дону не узнать после ливня
В Ростове на вокзале затопило железнодорожные пути
В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост