В Ростове в нескольких районах и садовых товариществах отключат холодную воду

18 Июль 2020 2020-07-18T16:28:51+03:00

На трех улицах холодной воды не будет в течение суток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители трех улиц останутся без воды на сутки

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В Ростове-на-Дону десятки домов останутся без воды в начале следующей недели. Об отключениях рассказали в АО «Ростовводоканал».

С 8:45 до 17:00 22 июля холодное водоснабжение приостановят в следующих границах:

ул. Королева – ул. Неклиновская – ул. Инженерная – ул. Тракторная – ул. Дачная – ул. 56 Армии – ул. Медицинская – ул. Таганрогская – ул. Оганова – ул. Ташкентская – пер. Авиамоторный – ул. Ландшафтная – ул. Вавилова – ул. Вавилова, 80 – пр. Королева.

Кроме того, коммунальная услуга будет временно недоступна в восьми садовых товариществах: «Авангард 3», «Железнодорожник», «Имени 9 Мая», «СКВО», «Мир», «Весна», «Ригель», «Полиграфист».

На трех улицах жители останутся без холодной воды ровно на сутки. С 9:00 21 июля до 9:00 22 июля водоснабжение будет прекращено в границах: ул. Ленина – ул. Врубовая – ул. Огарева.

Отключения связаны с переврезкой водопроводных вводов.

ИСТОЧНИК KP.RU