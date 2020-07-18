В Ростове в нескольких районах и садовых товариществах отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону десятки домов останутся без воды в начале следующей недели. Об отключениях рассказали в АО «Ростовводоканал».
С 8:45 до 17:00 22 июля холодное водоснабжение приостановят в следующих границах:
ул. Королева – ул. Неклиновская – ул. Инженерная – ул. Тракторная – ул. Дачная – ул. 56 Армии – ул. Медицинская – ул. Таганрогская – ул. Оганова – ул. Ташкентская – пер. Авиамоторный – ул. Ландшафтная – ул. Вавилова – ул. Вавилова, 80 – пр. Королева.
Кроме того, коммунальная услуга будет временно недоступна в восьми садовых товариществах: «Авангард 3», «Железнодорожник», «Имени 9 Мая», «СКВО», «Мир», «Весна», «Ригель», «Полиграфист».
На трех улицах жители останутся без холодной воды ровно на сутки. С 9:00 21 июля до 9:00 22 июля водоснабжение будет прекращено в границах: ул. Ленина – ул. Врубовая – ул. Огарева.
Отключения связаны с переврезкой водопроводных вводов.
ИСТОЧНИК KP.RU