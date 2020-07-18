2020-07-18T21:12:09+03:00
Общество

Ростовчанка Анастасия Костенко похвасталась, что полностью привела себя в форму после вторых родов

Молодая мама продемонстрировала подписчикам плоский животик
Михаил Стрижев
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После вторых родов Анастасия Костенко начала упорно заниматься спортом. Фото: instagram.com/kostenko.94/После вторых родов Анастасия Костенко начала упорно заниматься спортом. Фото: instagram.com/kostenko.94/
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Ростовчанка Анастасия Костенко похвасталась, что привела себя в форму после вторых родов. О своих успехах мама двоих детей рассказала подписчикам в «Инстаграме».

После родов в феврале девушка активно занялась спортом. Супруг Анастасии Дмитрий Тарасов неоднократно публиковал кадры совместных тренировок с супругой. Злопыхатели отмечали, что вторая беременность явно изменила ее фигуру.

Спустя всего несколько месяцев Анастасия добилась ощутимых успехов. Она опубликовала фото, на котором предстала с оголенным животом. Девушка вернулась в подтянутую форму. Смотря на осиную талию и пресс ростовчанки, сложно поверить, что недавно она стала мамой во второй раз.

– Нет ничего невозможного. Любите свое тело! – подписала фото Анастасия.

Молодая мама продемонстрировала подписчикам плоский животик. Фото:instagram.com/kostenko.94/

Молодая мама продемонстрировала подписчикам плоский животик. Фото:instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов поженились зимой 2018 года. Всего через несколько месяцев ростовчанка родила супругу первую дочь Милану. В феврале 2020 года возлюбленные стали родителями во второй раз. Анастасию подарила Тарасову еще одну дочку Еву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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