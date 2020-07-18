2020-07-18T22:18:11+03:00
Общество

Со следующей недели изменится расписание электрички Ростов – Таганрог

Транспорт будет отправляться из донской столицы позже
Михаил Стрижев
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Поезд будет отправляться из Ростова позже.Поезд будет отправляться из Ростова позже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Со следующей недели изменится расписание электрички с маршрутом РостовТаганрог. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

С 20 июля поезд № 6070 будет отправляться из Ростова в 4:09 (вместо 4:05). В Таганрог электричка прибудет в 5:59 (вместо 5:55).

Кроме того, с 27 июля сокращается маршрут следования электрички № 6074 Ростов – Таганрог (вместо Ростов – Успенская). Транспорт будет отходить со станции в Ростове в 7:07. До станции Таганрог – Пасс. будет ходить по действующему расписанию – 8:50 – 8:52. Время прибытия на другие станции изменится: Мебельный Комбинат – 8:57, Красный Котельщик – 9:01, Таганрог – 9:06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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