Со следующей недели изменится расписание электрички Ростов – Таганрог

18 Июль 2020 2020-07-18T22:18:11+03:00

Поезд будет отправляться из Ростова позже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспорт будет отправляться из донской столицы позже

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Со следующей недели изменится расписание электрички с маршрутом Ростов – Таганрог. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

С 20 июля поезд № 6070 будет отправляться из Ростова в 4:09 (вместо 4:05). В Таганрог электричка прибудет в 5:59 (вместо 5:55).

Кроме того, с 27 июля сокращается маршрут следования электрички № 6074 Ростов – Таганрог (вместо Ростов – Успенская). Транспорт будет отходить со станции в Ростове в 7:07. До станции Таганрог – Пасс. будет ходить по действующему расписанию – 8:50 – 8:52. Время прибытия на другие станции изменится: Мебельный Комбинат – 8:57, Красный Котельщик – 9:01, Таганрог – 9:06.

ИСТОЧНИК KP.RU