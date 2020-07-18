2020-07-18T23:20:35+03:00
Общество

В Ростове парень едва не парализовал движение танцами посреди трассы

Молодого человека уводили с проезжей части полицейские
Михаил Стрижев
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Несмотря на оживленное движение транспорта, пешеход не пострадал. Фото: соцсети.Несмотря на оживленное движение транспорта, пешеход не пострадал. Фото: соцсети.
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В Ростове-на-Дону мужчина едва не парализовал движение танцами посреди трассы. Инцидент произошел утром 18 июля на Октябрьской площади, сообщили в соцсетях.

По словам ростовчан, молодой человек вышел на проезжую часть и начал танцевать. Несмотря на оживленное движение транспорта, пешеход не пострадал. Водителям тормозили и аккуратно объезжали странного незнакомца.

– Парень плясал на дороге минут 20. Спасибо наряду полиции автовокзала - отреагировали и пошли спасать бедолагу! – рассказал очевидец.

Неизвестно, что подтолкнуло мужчину к танцам на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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