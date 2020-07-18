В Ростове парень едва не парализовал движение танцами посреди трассы
В Ростове-на-Дону мужчина едва не парализовал движение танцами посреди трассы. Инцидент произошел утром 18 июля на Октябрьской площади, сообщили в соцсетях.
По словам ростовчан, молодой человек вышел на проезжую часть и начал танцевать. Несмотря на оживленное движение транспорта, пешеход не пострадал. Водителям тормозили и аккуратно объезжали странного незнакомца.
– Парень плясал на дороге минут 20. Спасибо наряду полиции автовокзала - отреагировали и пошли спасать бедолагу! – рассказал очевидец.
Неизвестно, что подтолкнуло мужчину к танцам на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU