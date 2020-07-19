2020-07-19T08:53:32+03:00
Общество

В Ростовской области почти 50 зараженных коронавирусом хотят лечить принудительно

Пока суды постановили госпитализировать восемь человек
Михаил Стрижев
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В суды поступило 46 исков о принудительной госпитализации.В суды поступило 46 исков о принудительной госпитализации.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ростовской области больных коронавирусом хотят принудительно отправлять в больницы для лечения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что санитарные врачи и их руководители могут выносить постановления о госпитализации зараженных. Такое право у них появляется при угрозе возникновения и распространения инфекции.

Если заболевший отказывается лечиться, Роспотребнадзор подает на него в суд. Всего в суды поступило 46 таких дел. Большинство из них, 40 исков, – в отношении жителей Ростова.

– По восьми делам принято решение о принудительной госпитализации, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 11 316 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 8 874. Жертвами COVID-19 в донском регионе стали 183 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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