В Ростовской области почти 50 зараженных коронавирусом хотят лечить принудительно
В Ростовской области больных коронавирусом хотят принудительно отправлять в больницы для лечения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что санитарные врачи и их руководители могут выносить постановления о госпитализации зараженных. Такое право у них появляется при угрозе возникновения и распространения инфекции.
Если заболевший отказывается лечиться, Роспотребнадзор подает на него в суд. Всего в суды поступило 46 таких дел. Большинство из них, 40 исков, – в отношении жителей Ростова.
– По восьми делам принято решение о принудительной госпитализации, – сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, в настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 11 316 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 8 874. Жертвами COVID-19 в донском регионе стали 183 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU