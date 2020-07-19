2020-07-19T10:58:28+03:00
Общество

В августе в Ростове приступят к реставрации дома Врангеля

В здании планируют сделать музей
Михаил Стрижев
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В здании собираются сделать музей.В здании собираются сделать музей.Фото: Оксана АРТЕМОВА
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В августе в Ростове-на-Дону приступят к реставрации дома Петра Врангеля. Работы должны начаться уже через несколько недель, сообщает donnews.ru.

Объект культурного наследия находится в частной собственности. Владелец уже давно планирует восстановить здание, однако сделать это непросто. За много лет дом пришел в упадок: кровля поддерживает пневмодомкратами, в некоторых помещениях сгнил пол.

Для проведения работ разработана проектная документация, подписан договор с подрядчиком. Чтобы приступить к реставрации, осталось получить разрешение от министерства культуры. Пока этот документ оформляется, из здания вывозят скопившийся мусор.

В отреставрированном здании планируется сделать музей, посвященный Петру Врангелю. У владельца уже есть некоторые экспонаты, которые можно выставить. Среди них, например, монеты и купюры, которые выпускались, когда Врангель был главнокомандующий вооруженными силами на Юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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