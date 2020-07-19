В Ростове отменят пешеходный переход на Нагибина

19 Июль 2020 2020-07-19T14:28:44+03:00

Новый переход будет организован на Нагибина, 2. Фото: "КП" Архив

Пересечь проезжую часть можно будет в другом месте

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В Ростове-на-Дону будет отменен регулируемый пешеходный переход на проспекте Нагибина. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Переход на Нагибина в створе улицы Текучева перестанет действовать со 2 августа. Вместо него будет организована «зебра» по адресу: проспект Нагибина, 2.

В департаменте отметили, что такое изменение должно повысить безопасность и пропускную способность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU