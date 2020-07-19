«Новая дама сердца?»: поклонников Дмитрия Тарасова удивило совместное фото с незнакомкой

19 Июль 2020 2020-07-19T15:16:38+03:00

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Поклонников Дмитрия Тарасова удивило его недавнее фото в «Инстаграме». Многие не поняли, что за девушка проводит время с футболистом.

Подписчики не признали супругу Тарасова Анастасию Костенко. Действительно, похудевшая ростовчанка с ярким макияжем выглядит как другой человек. «Девушка на фото симпатичная, с третьей женой расстались?», «Что за женщина рядом?», «У тебя новая дама сердца?».

Поклонники по ошибке заподозрили Дмитрия Тарасова в новом романе. Фото: instagram.com/tarasov23/

Другие фанаты узнали Костенко и похвалили ее за новый имидж. Были и те, кто посоветовал девушке скорее поправиться и вернуть себе более привычный вид. Кто-то посчитал, что Тарасов просто переборщил с фотошопом.

Пара Тарасова и Костенко часто подвергаются нападкам подписчиков. Пользователи «Инстаграма» регулярно критикуют одежду и прически ростовчанки. Тарасова же до сих пор упрекают в расставании с телеведущей Ольгой Бузовой. Сами же возлюбленные редко обращают внимание на злопыхателей. Супруги воспитывают двух дочек и выглядят счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU