В Ростове конфликт пассажиров автобуса едва не перерос с драку

19 Июль 2020 2020-07-19T17:05:17+03:00

Ссора между мужчинами попала на видео

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону конфликт пассажиров едва не перерос в драку. Инцидент произошел в автобусе № 34, рассказал один из очевидцев в соцсетях.

По словам ростовчанина, мужчина в подвыпившем состоянии начал приставать к окружающим. Другие пассажиры дали ему понять, что их не устраивает такое поведение. В результате между ними разгорелась ссора.

Однако конфликтовал дебошир недолго. Под напором окружающих он сдался и успокоился.

– Выпивший мужчина начал приставать к другим пассажирам, но мужчины его быстро угомонили, – рассказал автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU