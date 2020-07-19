В Ростове конфликт пассажиров автобуса едва не перерос с драку
Ссора между мужчинами попала на видео
Окружающие быстро усмирили буйного пассажира. Фото: vk.com/etorostovnadonu
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В Ростове-на-Дону конфликт пассажиров едва не перерос в драку. Инцидент произошел в автобусе № 34, рассказал один из очевидцев в соцсетях.
По словам ростовчанина, мужчина в подвыпившем состоянии начал приставать к окружающим. Другие пассажиры дали ему понять, что их не устраивает такое поведение. В результате между ними разгорелась ссора.
Однако конфликтовал дебошир недолго. Под напором окружающих он сдался и успокоился.
– Выпивший мужчина начал приставать к другим пассажирам, но мужчины его быстро угомонили, – рассказал автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU