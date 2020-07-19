2020-07-19T17:05:17+03:00
Общество

В Ростове конфликт пассажиров автобуса едва не перерос с драку

Ссора между мужчинами попала на видео
Михаил Стрижев
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Окружающие быстро усмирили буйного пассажира. Фото: vk.com/etorostovnadonuОкружающие быстро усмирили буйного пассажира. Фото: vk.com/etorostovnadonu
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В Ростове-на-Дону конфликт пассажиров едва не перерос в драку. Инцидент произошел в автобусе № 34, рассказал один из очевидцев в соцсетях.

По словам ростовчанина, мужчина в подвыпившем состоянии начал приставать к окружающим. Другие пассажиры дали ему понять, что их не устраивает такое поведение. В результате между ними разгорелась ссора.

Однако конфликтовал дебошир недолго. Под напором окружающих он сдался и успокоился.

– Выпивший мужчина начал приставать к другим пассажирам, но мужчины его быстро угомонили, – рассказал автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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