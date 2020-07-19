Ростовчанка предложила сделать новый автобусный маршрут из Левенцовки до Северного

19 Июль 2020 2020-07-19T18:11:06+03:00

Горожанка пожаловалась, что из одного района в другой можно добраться только с пересадкой

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Ростовчанин предложил запустить новый автобусный маршрут Левенцовка – Северный. Соответствующая петиция появилась на портале «Активный ростовчанин».

Автор София Носелидзе говорит, что сейчас жители не могут без пересадки добраться из Левенцовки в Северный. Так, ростовчанке приходится идти пешком до остановки Фортуна, а потом ждать транспорт.

– До остановки при умеренном шаге можно дойти за 20 – 30 минут плюс ждать транспорт приходится 10 – 20 минут, – говорится в заявлении.

Девушка отметила, что ситуацию может изменить хотя бы новый маршрут до Темерника.

ИСТОЧНИК KP.RU