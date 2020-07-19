В Батайске легковушка врезалась в полицейский микроавтобус: пострадали женщина и ребенок
Пассажиров ВАЗа с травмами доставили в больницу
Пострадавших доставили в больницу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Батайске легковушка врезалась в служебный автомобиль полиции. ДТП произошло 19 июля на улице Куйбышева.
По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-2107» поехал на запрещающий сигнал светофора. В результате «Жигули» врезались в полицейский микроавтобус.
В результате аварии травмы получили пассажиры легковушки.
– 36-летнюю женщину и пятилетнего ребенка доставили в больницу, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU