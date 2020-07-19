2020-07-19T21:16:03+03:00
Происшествия

В Батайске легковушка врезалась в полицейский микроавтобус: пострадали женщина и ребенок

Пассажиров ВАЗа с травмами доставили в больницу
Михаил Стрижев
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Пострадавших доставили в больницу.Пострадавших доставили в больницу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Батайске легковушка врезалась в служебный автомобиль полиции. ДТП произошло 19 июля на улице Куйбышева.

По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-2107» поехал на запрещающий сигнал светофора. В результате «Жигули» врезались в полицейский микроавтобус.

В результате аварии травмы получили пассажиры легковушки.

– 36-летнюю женщину и пятилетнего ребенка доставили в больницу, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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