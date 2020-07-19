19 Июль 2020 2020-07-19T21:47:42+03:00

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В отдельных районах Ростовской области прогнозируют дождь в начале недели. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

20 июля в области ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Существенных осадков при этом не предвидится. Скорость ветра – 6 – 11 метров в секунду.

– Температура воздуха ночью – +17 – +22 градуса, по северу +11. Днём +27 – +32, по югу и востоку до +38, – говорится в сообщении.

Напомним, город едва оправился от настоящего погодного апокалипсиса. 17 июля на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. В результате оказались затоплены улицы и тротуары, частные дома и социальные объекты. Так, в зоне подтопления оказались 36 школ и детских садов. Спасатели почти сутки боролись с последствиями непогоды и откачивали воду.

ИСТОЧНИК KP.RU