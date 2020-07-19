2020-07-19T21:47:42+03:00
Общество

В отдельных районах Ростовской области прогнозируют дождь в начале недели

Осадки могут сопровождаться грозой
Михаил Стрижев
Поделиться:
Кратковременный дождь пройдет утром и ночью.Кратковременный дождь пройдет утром и ночью.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В отдельных районах Ростовской области прогнозируют дождь в начале недели. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

20 июля в области ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Существенных осадков при этом не предвидится. Скорость ветра – 6 – 11 метров в секунду.

– Температура воздуха ночью – +17 – +22 градуса, по северу +11. Днём +27 – +32, по югу и востоку до +38, – говорится в сообщении.

Напомним, город едва оправился от настоящего погодного апокалипсиса. 17 июля на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. В результате оказались затоплены улицы и тротуары, частные дома и социальные объекты. Так, в зоне подтопления оказались 36 школ и детских садов. Спасатели почти сутки боролись с последствиями непогоды и откачивали воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Залили воду вместо бензина: в Ростове автомобилисты пожаловались на заправку
В отдельных районах Ростовской области прогнозируют дождь в начале недели
В Батайске легковушка врезалась в полицейский микроавтобус: пострадали женщина и ребенок
Ростовчанка предложила сделать новый автобусный маршрут из Левенцовки до Северного
В Ростове конфликт пассажиров автобуса едва не перерос с драку
«Новая дама сердца?»: поклонников Дмитрия Тарасова удивило совместное фото с незнакомкой
В Ростове отменят пешеходный переход на Нагибина
В августе в Ростове приступят к реставрации дома Врангеля
В Ростовской области почти 50 зараженных коронавирусом хотят лечить принудительно
В Ростове парень едва не парализовал движение танцами посреди трассы
Со следующей недели изменится расписание электрички Ростов – Таганрог
Ростовчанка Анастасия Костенко похвасталась, что полностью привела себя в форму после вторых родов