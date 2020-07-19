2020-07-19T22:33:21+03:00
Общество

Залили воду вместо бензина: в Ростове автомобилисты пожаловались на заправку

Люди предположили, что проблема могла возникнуть из-за недавнего ливня
Михаил Стрижев
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Ростовчане предположили, что проблема могла возникнуть из-за ливня. Фото: vk.com/levencovka_newsРостовчане предположили, что проблема могла возникнуть из-за ливня. Фото: vk.com/levencovka_news
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В Ростове-на-Дону автомобилисты пожаловались на одну из заправок города. Люди рассказали, что вместо бензина им в баки налили воды.

Пострадавшая Виктория говорит, что теперь в машине нужно менять свечи, фильтр и другие детали. Кроме того, поскольку автомобиль заглох, ей пришлось вызывать эвакуатор. Девушка рассказала, что проблема возникла не только у нее. По этой же причине на ремонт отправились около 20 машин.

Некоторые жители предположили, что ситуация могла возникнуть из-за недавнего ливня. Люди предположили, что дождевая вода могла попасть в резервуары.

– Неужели не дошло, что вода после ливня попала в резервуары? Видимо, после дождя никто не проверял емкости, – написал ростовчанин в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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