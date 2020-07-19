19 Июль 2020 2020-07-19T23:17:22+03:00

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Ростовская звезда Playboy призналась, что пугается отражения в зеркале. Об этом Мария Лиман написала в «Инстаграме».

Девушка рассказала, что не понимает популярности фильмов ужасов. По ее мнению, кошмаров хватает и в реальной жизни.

– Я очень нервная и впечатлительная. Инои раз ночью увижу себя в зеркале и испугаюсь, а потом неделю сплю с включе нным светом, – написала Лиман.

Она также призналась, что до 23 лет спала с включенным светом. Темнота стала для красавицы настоящей фобией. От этого страха модель смогла избавиться только после похода к психологу.

Однако подписчиков снова заинтересовали на признания девушки, а ее фото. Поклонники засыпали модель комплиментами: «Идеальная фигурка», «Космос», «Не думал, что такая девушка спит одна».

ИСТОЧНИК KP.RU