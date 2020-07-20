В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку
В Ростовской области пенсионерка попала под колеса поезда. Происшествие случилось 18 июля на станции Лихая.
В полицию обратились очевидцы. Они рассказали, что поезд «Москва-Кисловодск» сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Правоохранители установили личность погибшей. Ей оказалась 72-летняя жительница города Орел. По предварительным данным, к трагедии привело нарушение правил безопасности.
– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
ИСТОЧНИК KP.RU