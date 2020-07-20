2020-07-20T10:30:23+03:00
Происшествия

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку

По предварительным данным, к трагедии привело нарушение правил безопасности
Михаил Стрижев
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От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
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В Ростовской области пенсионерка попала под колеса поезда. Происшествие случилось 18 июля на станции Лихая.

В полицию обратились очевидцы. Они рассказали, что поезд «Москва-Кисловодск» сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранители установили личность погибшей. Ей оказалась 72-летняя жительница города Орел. По предварительным данным, к трагедии привело нарушение правил безопасности.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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