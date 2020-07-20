«Сочи Парк» вновь принимает гостей

20 Июль 2020 2020-07-20T13:06:30+03:00

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В субботу, 18 июля, все аттракционы «Сочи Парка» возобновили свою работу. Гости курортного Диснейленда снова смогут прокатиться на 22 аттракционах – 19 семейных и детских и 3 экстремальных. В их числе один из самых посещаемых в «Сочи Парке» - «Квантовый скачок». Для того чтобы успеть насладиться всеми горками и каруселями, время работы аттракционов продлено. Теперь кататься и гулять по парку можно с 10 до 22 часов.

Кстати, в этом сезоне «Сочи Парк» готовит новинку – водная горка Морской конек.

Для маленьких любознательных гостей (0+) вновь заработают дельфинарий, совариум, на детских игровых площадках, попробовать себя в ремесленных мастерских. После веселой прогулки по парку можно заглянуть в уютные кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.

Отдыхать в «Сочи Парке» безопасно. Здесь действуют беспрецедентные меры санитарного контроля.

Важно, что билеты в «Сочи Парк» можно приобрести с открытой датой. Они будут действительны до 8 ноября (включительно).

Подробное расписание работы «Сочи Парк» – на sochipark.ru .

Гости отеля-замка Богатырь посещают «Сочи Парк» бесплатно.

Материал предоставлен пресс-службой «Сочи Парк»