В Ростове водитель устроил стрельбу из пистолета, находясь в пробке
Автомобилист произвел несколько выстрелов в воздух
Сотрудники ДПС быстро прибыли на место. Фото: vk.com/etorostov
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В Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу из пистолета. Инцидент произошел 20 июля на проспекте Нагибина, сообщил очевидец в социальных сетях.
По словам мужчины, на проспекте образовался пробка. Один из водителей придумал для себя странное развлечение.
– От скуки он начал стрелять в воздух из пистолета, – написал очевидец.
Оказалось, что за углом в этот момент находились сотрудники ДПС. Они быстро усмирили автомобилиста. Пока неизвестно, какую ответственность понес стрелявший.
ИСТОЧНИК KP.RU