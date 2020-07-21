2020-07-21T10:42:51+03:00
Происшествия

В Ростове водитель устроил стрельбу из пистолета, находясь в пробке

Автомобилист произвел несколько выстрелов в воздух
Михаил Стрижев
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Сотрудники ДПС быстро прибыли на место. Фото: vk.com/etorostovСотрудники ДПС быстро прибыли на место. Фото: vk.com/etorostov
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В Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу из пистолета. Инцидент произошел 20 июля на проспекте Нагибина, сообщил очевидец в социальных сетях.

По словам мужчины, на проспекте образовался пробка. Один из водителей придумал для себя странное развлечение.

– От скуки он начал стрелять в воздух из пистолета, – написал очевидец.

Оказалось, что за углом в этот момент находились сотрудники ДПС. Они быстро усмирили автомобилиста. Пока неизвестно, какую ответственность понес стрелявший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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