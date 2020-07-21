Его дело – табак! Ростовчанин открыл в гараже завод по изготовлению сигарет

21 Июль 2020 2020-07-21T11:23:48+03:00

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В суде Ворошиловского района вынесли приговор ростовчанину, который в арендованном нежилом помещении на улице Орбитальной и в обычном гараже на улице Тимошенко организовал подпольный склад контрафактной табачной продукции. И сбывал эти сигареты в табачном ларьке на проспекте Королева.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в прокуратуре Ворошиловского района, мужчина не ставил в известность о том, что торгует «пиратской» немаркированной продукцией ни хозяев арендуемых им помещений, ни владельца табачного ларька. И вел свой подпольный бизнес с мая 2018 года. Пока в мае 2019 года не был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Ростовской области. Они провели обыски на его складах и изъяли контрафактных сигарет на сумму более пяти миллионов рублей!

Мужчине предъявили обвинение в сбыте товаров без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Суд Ворошиловского района признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU