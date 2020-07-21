Новый поезд в Крым будет делать транзитную остановку в Ростове
Через Ростов с 25 июля будет проходить транзитный поезд Вологда – Симферополь. Как рассказали в пресс-службе донского правительства, новый маршрут в направлении Крымского полуострова открыл перевозчик АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».
Отметим, что в декабре прошлого года эта же компания запустила поезда Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. Они тоже не минуют стороной главный железнодорожный вокзал донской столицы, где берут пассажиров.
По мнению замгубернатора региона Виктор Вовка, крымское направление будет востребовано не только в высокий сезон, но и на протяжении всего календарного года.
Сообщается, что поезд № 551/552 Вологда – Симферополь будет курсировать раз в три дня.
ИСТОЧНИК KP.RU