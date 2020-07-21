2020-07-21T11:57:39+03:00
Общество

Новый поезд в Крым будет делать транзитную остановку в Ростове

С его помощью дончане смогут уехать на полуостров уже с 25 июля
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Жители Ростова смогут воспользоваться новым транзитным поездом в Крым уже с 25 июля. Фото: Wikimedia / Павел ПротченкоЖители Ростова смогут воспользоваться новым транзитным поездом в Крым уже с 25 июля. Фото: Wikimedia / Павел Протченко
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Через Ростов с 25 июля будет проходить транзитный поезд ВологдаСимферополь. Как рассказали в пресс-службе донского правительства, новый маршрут в направлении Крымского полуострова открыл перевозчик АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Отметим, что в декабре прошлого года эта же компания запустила поезда Санкт-ПетербургСевастополь и Москва – Симферополь. Они тоже не минуют стороной главный железнодорожный вокзал донской столицы, где берут пассажиров.

По мнению замгубернатора региона Виктор Вовка, крымское направление будет востребовано не только в высокий сезон, но и на протяжении всего календарного года.

Сообщается, что поезд № 551/552 Вологда – Симферополь будет курсировать раз в три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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