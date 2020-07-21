Экс-главу пресс-службы администрации донской столицы будут судить в Ростове

21 Июль 2020 2020-07-21T16:05:52+03:00

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В Ростове-на-Дону завтра, 22 июля, начнется судебный процесс над бывшей руководительницей пресс-службы администрации донской столицы Марией Давыдовой. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как следует из информации, размещенной на сайте Ленинского суда, в случае обвинительного приговора Давыдовой, в лучшем случае, будет назначен штраф до 80 тысяч рублей или в размере ее полугодового дохода. Самым тяжелым наказанием по инкриминируемой ей ч. 1 ст. 286 УК РФ может стать тюремный срок до четырех лет.

Напомним, что поводом к возбуждению уголовного дела стали материалы проверки управления ФАС России по Ростовской области. В ее результате которой были выявлены нарушения при проведении закупки ценой порядка 40 млн руб. на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ростовской администрации.

Марию Давыдову задержали 19 декабря. У нее дома и на рабочем месте прошли обыски. До 17 февраля экс-глава пресс-службы мэрии города была под домашним арестом. В настоящее время мера пресечения изменена на более мягкую - подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU