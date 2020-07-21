Скончался начальник противопожарной службы Ростовской области
Умер начальник противопожарной службы Ростовской области Александр Кириченко. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
56-летний Кириченко скоропостижно скончался 18 июля. По результатам экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Александр Кириченко руководил противопожарной службой с марта 2012 года. Он являлся ветераном пожарной службы, в звании полковника внутренней службы. Имел медаль «Безупречную службу», нагрудный знак «За отличную службу в МВД», знак губернатора «За ратную службу».
ИСТОЧНИК KP.RU