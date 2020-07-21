Скончался начальник противопожарной службы Ростовской области

21 Июль 2020 2020-07-21T16:10:54+03:00

Александру Кириченко было 56 лет. Фото: ДПЧС Ростовской области.

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Умер начальник противопожарной службы Ростовской области Александр Кириченко. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

56-летний Кириченко скоропостижно скончался 18 июля. По результатам экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Александр Кириченко руководил противопожарной службой с марта 2012 года. Он являлся ветераном пожарной службы, в звании полковника внутренней службы. Имел медаль «Безупречную службу», нагрудный знак «За отличную службу в МВД», знак губернатора «За ратную службу».

ИСТОЧНИК KP.RU