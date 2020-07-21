В Ростове отделение центра занятости закрыли на карантин из-за коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T16:38:03+03:00

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В Ростове-на-Дону закрыли на карантин отдел центра занятости по Советскому району. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

В центре занятости выявили два случая заболевания COVID-19. После этого всех сотрудников отправили на карантин. Сейчас отдел закрыт. Услуги можно получить в центре по Октябрьскому району.

– Были проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Оформлена заявка на дезинфекцию рабочих помещений, – рассказали в пресс-центре.

Напомним, за последние сутки число зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 123 человека. За весь период в регионе выявили 11 657 случаев заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU