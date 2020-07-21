2020-07-21T16:38:03+03:00
Общество

В Ростове отделение центра занятости закрыли на карантин из-за коронавируса

В организации выявили два случая заболевания COVID-19
Михаил Стрижев
Поделиться:
В отделе выявили два случая заражения коронавирусом.В отделе выявили два случая заражения коронавирусом.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону закрыли на карантин отдел центра занятости по Советскому району. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

В центре занятости выявили два случая заболевания COVID-19. После этого всех сотрудников отправили на карантин. Сейчас отдел закрыт. Услуги можно получить в центре по Октябрьскому району.

– Были проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Оформлена заявка на дезинфекцию рабочих помещений, – рассказали в пресс-центре.

Напомним, за последние сутки число зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 123 человека. За весь период в регионе выявили 11 657 случаев заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно
Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России
В донской столице сгорел припаркованный грузовик
На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок
В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку
В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов
В нескольких поселках и хуторах Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза
Стало известно, как будет работать интерактивный фонтан в парке «Левобережный»
В Ростове отделение центра занятости закрыли на карантин из-за коронавируса
В Ростове благоустроят Зеленый остров за 45 миллионов рублей
Скончался начальник противопожарной службы Ростовской области
Экс-главу пресс-службы администрации донской столицы будут судить в Ростове
Мария Лиман показал плоский живот и напомнила о контрацепции
Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Новый поезд в Крым будет делать транзитную остановку в Ростове
Его дело – табак! Ростовчанин открыл в гараже завод по изготовлению сигарет
В Ростове водитель устроил стрельбу из пистолета, находясь в пробке
Ростовчане потребовали вернуть на дороги автобусы №58
Чрезвычайная пожароопасность снова ожидается в донской столице
Короткое замыкание кулера с водой едва не обернулось пожаром в ростовском следственном комитете
Морг при БСМП перевыполнил госзадание вдвое
В Ростове-на-Дону увеличат коллектор на Малиновского, чтобы избежать подтоплений
Казаки пообещали помочь в восстановлении мемориала на Змиевской балке
Пострадавшего при нападении экс-директора «Ростсельмаша» перевели в областную больницу