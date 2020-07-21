2020-07-21T17:23:37+03:00
Общество

В нескольких поселках и хуторах Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза

Инфекцию выявили у крупного рогатого скота
Михаил Стрижев
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В хуторах и поселках введены карантинные ограничения.В хуторах и поселках введены карантинные ограничения.Фото: Анар МОВСУМОВ
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В нескольких хуторах и поселках Ростовской области ввели карантин по бруцеллезу. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

Бруцеллез скота обнаружили на ферме в хуторе Павловка Тарасовского района. Инфекцию также выявили в Советском районе: поселках Малые озера, Красная Дубрава и в хуторе Осиновском.

– Введены карантинные ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота, – прокомментировали в управлении.

Бруцеллез – опасное для людей и животных заболевание. Инфекция очень заразна и быстро распространяется на все поголовье скота. У людей бруцеллез может развиться при контакте с зараженными животными или употреблении их молока и мяса. Среди симптомов бруцеллеза высокая температура, боль в суставах, сильное потоотделение, упадок сил. Болезнь лечат с помощью антибиотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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