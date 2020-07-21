В нескольких поселках и хуторах Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза
В нескольких хуторах и поселках Ростовской области ввели карантин по бруцеллезу. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.
Бруцеллез скота обнаружили на ферме в хуторе Павловка Тарасовского района. Инфекцию также выявили в Советском районе: поселках Малые озера, Красная Дубрава и в хуторе Осиновском.
– Введены карантинные ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота, – прокомментировали в управлении.
Бруцеллез – опасное для людей и животных заболевание. Инфекция очень заразна и быстро распространяется на все поголовье скота. У людей бруцеллез может развиться при контакте с зараженными животными или употреблении их молока и мяса. Среди симптомов бруцеллеза высокая температура, боль в суставах, сильное потоотделение, упадок сил. Болезнь лечат с помощью антибиотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU