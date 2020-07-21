2020-07-21T17:46:25+03:00
Общество

В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов

Стоимость набора составила около четырех тысяч рублей
Михаил Стрижев
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Область вошла в тройку регионов с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов.Область вошла в тройку регионов с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов питания. Данные об изменении стоимости сообщает Ростовстат.

В июне самые необходимые продукты можно было купить за 4 167 рубля. По сравнению с маем стоимость увеличилась на 2,2 %. С декабря минимальный набор подорожал на 11,2 %.

Ростовская область вошла в тройку регионов ЮФО с самым дешевым минимальным набором продуктов. Ниже его стоимость только в республике Адыгея – 4 154 рубля и в Волгоградской области – 3 915. Дороже всего продукты обойдутся в Севастополе (4 668 рублей), Краснодарском крае (4 638 рублей) и в республике Калмыкия (4 553 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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