В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку

21 Июль 2020 2020-07-21T18:39:41+03:00

В ближайшее время девочку доставят в Ростов. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В ближайшее время школьницу доставят в донскую столицу

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В Тамбове нашли пропавшую 15-летнюю ростовчанку. Об этом рассказали в следственном управлении следственного комитета России по Ростовской области.

Девочка перестала выходить на связь 9 июля. Школьница ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Близкие обратились в полицию. Позже по факту исчезновения несовершеннолетней возбудили уголовное дело.

21 июля стало известно, что ростовчанку нашли живой. Она находилась в городе Тамбов.

– В ближайшее время она будет доставлена в Ростов-на-Дону и опрошена следователем, – рассказали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU