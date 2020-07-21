В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку
В ближайшее время школьницу доставят в донскую столицу
В ближайшее время девочку доставят в Ростов.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
В Тамбове нашли пропавшую 15-летнюю ростовчанку. Об этом рассказали в следственном управлении следственного комитета России по Ростовской области.
Девочка перестала выходить на связь 9 июля. Школьница ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Близкие обратились в полицию. Позже по факту исчезновения несовершеннолетней возбудили уголовное дело.
21 июля стало известно, что ростовчанку нашли живой. Она находилась в городе Тамбов.
– В ближайшее время она будет доставлена в Ростов-на-Дону и опрошена следователем, – рассказали в управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU